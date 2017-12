W Dolichne znaleziono 1000 rzymskich pieczęci

5 godz. temu | Humanistyka

Ponad 1000 starożytnych pieczęci pochodzących z archiwum miasta Dolichne zostało odkrytych w południowo-wschodniej Turcji przez archeologów z Uniwersytetu w Munster. Ta unikatowa kolekcja artefaktów pozwala nam lepiej poznać lokalny grecko-rzymski panteon, od Zeusa poprzez Herę po Jowisza Dolichneusa, który stał się jednym z najważniejszych bóstw pochodzących z tych okolic, powiedział dyrektor wykopalisk profesor Engelbert Winter.

Fakt, że władze miejsce pieczętowały setki dokumentów wizerunkami bogów pokazuje, jak bardzo wierzenie religijne kształtowały codzienne życie. Kult Jowisza Dolichneusa miał miejsce nie tylko w pobliskiej centralnej świątyni, ale pozostawił swój ślad również w życiu miasta. To również pokazuje, jak bardzo Jowisz Dolichneus, który początkowo był tutejszym miejscowym bóstwem, został związany z całym Imperium Rzymskim II i III wieku. Dysponujemy wieloma przedstawieniami boga ściskającego ręce różnych cesarzy Rzymu, dodał uczony.

Niemieccy archeolodzy od 17 lat badają świątynię Jowisza Dolichneusa. W bieżącym sezonie skupili się na badaniach obszaru miejskiego. Tam, pod mozaiką datowaną na 400 rok naszej ery odkryli starszą mozaikę o równie wysokiej jakości. Dotychczas zdobyte dowody wskazują na istnienie w tym miejscu starożytnego kościoła. Może być to ważne znalezisko związane z początkami rozwoju chrześcijaństwa w tym regionie, mówi Winter.

Wykopaliska w miejscu, w którym prawdopodobnie stały trzy budynki, rozpoczęto w 2015 roku. Dotychczas odkryto 150 metrów kwadratowych dużej centralnej nawy otoczonej kolumnadą. Również mniejsze znaleziska, takie jak fragmenty marmurowej tablicy wspominającej diakona, sugerują istnienie kościoła.

Archeologom udało się też potwierdzić wcześniejsze ustalenia i odkryli centrum administracji publicznej Doliche. Znajdowało się ono we wschodniej części miasta. Odkopano tam pozostałości łaźni publicznej z dobrze zachowaną mozaiką. To bardzo ważne odkrycie, gdyż w tym regionie bardzo rzadko znajduje się rzymskie łaźnie.

Wracając zaś do znalezionych pieczęci, profesor Winter stwierdził, że na wielu z nich widać boginię Tyche, a szczególnie ważne są przedstawienia cesarza Augusta oraz bogini Romy, co wskazuje, jak ważną rolę dla położonego na peryferiach imperium Doliche odgrywał zarówno cesarz jak i personifikowany przez boginię Rzym. Głównym motywem są jednak przedstawienia Jowisza Dolichneusa. W II i III wieku jego kult rozpowszechnił się w wielu miejscach Śródziemiomorza, sięgając aż do Brytanii, mówi Winter. Wśród znalezionych pieczęci są też i takie przedstawiające Kastora i Polluksa.