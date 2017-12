Mumia z grobowca zbadanego 20 lat po odkryciu

11 grudnia 2017

W niebadanych od odkrycia w latach 90. grobowcach z nekropolii Dra Abu el-Naga na zachodnim brzegu Nilu odkryto owiniętą w lnianą tkaninę mumię.

Dwa grobowce zostały odkryte przez niemiecką archeolog Frederikę Kampp, która podkreślała, że dotarła do wejścia, ale nigdy nie posunęła się dalej.

W sobotnim komunikacie egipskie Ministerstwo Starożytności ujawniło, że Kampp oznaczyła grobowce symbolami liczbowymi. Najprawdopodobniej pochodzą one z okresu Nowego Państwa.

Oprócz przedmiotów pogrzebowych egipscy archeolodzy znaleźli mumię. Zmarły był wysokiej rangi urzędnikiem lub możnym. Ministerstwo wskazuje nawet na 2 jego potencjalne tożsamości. Grobowiec mógł należeć do Djehuty Mesa; takie imię wyryto bowiem na ścianach albo do Mattiego, ponieważ inskrypcja z jego imieniem oraz imieniem jego małżonki Mehi pojawia się na 50 stożkach pogrzebowych.

Wykopalisk drugiego grobowca nie prowadzono (w kwietniu wstępnie go tylko obejrzano). Po południowej stronie był tam szyb o głębokości 6 m, z którego wchodziło się do 4 komór bocznych. Badania pokazały, że w starożytności grobowiec ponownie wykorzystano. Znaleziono w nim nieco artefaktów oraz przedstawienie osoby, najprawdopodobniej brata zmarłego (miał on ze sobą ofiary i kwiaty dla zmarłego i jego żony).