Być może odbędzie się szósta misja serwisowa do Teleskopu Hubble'a

1 godz. temu | Astronomia/fizyka

Niewykluczone, że administracja prezydenta Trumpa myśli o szóstej misji serwisowej na Teleskop Hubble'a. Dotychczas wydawało się, że taka misja nigdy nie będzie miała miejsca.

Teleskop Kosmiczny Hubble'a ma pracować do roku 2021. Jest to jedyny teleskop kosmiczny, który zaprojektowano z myślą o przeprowadzaniu na nim prac serwisowych. Dotychczas odbyło się pięć misji, podczas których naprawiano i udoskonalano Hubble'a. Ostatnia z nich miała miejsce w 2009 roku. Jeszcze niedawno pisaliśmy, że więcej misji się nie odbędzie, gdyż po rezygnacji z wahadłowców Amerykanie nie mają czym polecieć na Hubble'a.

Jednak jak donosi The Wall Street Journal, w amerykańskiej administracji pojawił się pomysł, by kolejną misję serwisową wykonać za pomocą pojazdu rozwijanego przez firmę Sierra Nevada. To miniaturowy wahadłowiec o nazwie Dream Chaser, który bazuje na starych projektach z początków istnienia NASA. Pojazd ma odpowiednie zgody pozwalające na odbywanie bezzałogowych misji towarowych i być może już w 2019 roku poo raz pierwszy zadokuje do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jeśli miałby zostać wykorzystany podczas załogowej misji serwisowej to musiałby uzyskać odpowiednie licencje. Musiałaby też powstać załogowa wersja Dream Chasera. Na szczęście projekt tego wahadłowca zawiera odpowiednie elementy, pozwalające na stworzenie takiej wersji.

Projekt szóstej misji serwisowej na Hubble'a znajduje się na bardzo wczesnym etapie, jednak możliwe, że zostanie zrealizowany. Mógłby on bowiem posłużyć nie tylko teleskopowi Hubble'a. Musimy pamiętać, że kilka lat temu NASA otrzymała od Narodowego Biura Zwiadu (US National Reconnaissance Office) dwa teleskopy klasy Hubble'a. Jeden z nich ma trafić w przestrzeń kosmiczną w połowie lat 20. i będzie poszukiwał egzoplanet oraz ciemnej materii. O przeznaczeniu drugiego teleskopu jeszcze nie zdecydowano.