W Dreźnie stanie fabryka układów MEMS

Firma Robert Bosch GmBH zainwestuje miliard euro w budowę fabryki półprzewodników w Dreźnie. Zakład ma stanąć do końca 2019 roku, a produkcja rozpocznie się w roku 2021. Wybudowanie fabryki będzie największą pojedynczą inwestycją w 130-letniej historii firmy. Zwiększając nasze możliwości produkcji półprzewodników, budujemy solidne podstawy dla przyszłego rozwoju i wzmocnienia firmy – stwierdził Volkmar Denner, przewodniczący zarządu Boscha.

Bosch to jeden z największych na świecie sprzedawców systemów mikroelektromechanicznych (MEMS). Jak twierdzi firma analityczna Yole Developpement, w ubiegłym roku Bosch sprzedał MEMS o łącznej wartości około 1,16 miliarda USD. Obecnie niemieckie przedsiębiorstwo w fabryce w Reutlingen produkuje dziennie około 4 milionów czujników MEMS oraz 1,5 miliona układów ASIC.

W fabryce w Dreźnie zatrudnienie znajdzie do 700 pracowników. Będzie ona produkowała na potrzeby szybko rozwijającego się rynku IoT (Internet of Things) oraz dla urządzeń mobilnych. Obecnie 75% produkcji MEMS Boscha trafia do urządzeń telekomunikacyjnych i elektroniki konsumenckiej.