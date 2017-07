Elon Musk wzywa do regulowania sztucznej inteligencji

Elon Musk wezwał do proaktywnego rozwiązania kwestii prawnych dotyczących sztucznej inteligencji. Przemawiając podczas US National Governors Association Musk stwierdził: Zwykle regulacje prawne są wprowadzane, gdy wydarzy się już wiele złych rzeczy, opinia publiczna domaga się nowych praw i mija wiele lat, zanim odpowiednie agencje zajmą się regulacją danej gałęzi przemysłu. To wszystko trwa wieczność. Jednak w przeszłości, mimo że działy się złe rzeczy, nie były to zjawiska, które stanowiły niebezpieczeństwo dla istnienia cywilizacji, mówił Musk.

Przedsiębiorca zwraca uwagę, że jeśli w ten sam sposób będziemy działali w odniesieniu do sztucznej inteligencji, to na reakcję może być zbyt późno. Nie od dzisiaj wiadomo, że Musk uważa SI za jedno z największych zagrożeń dla ludzkości.

SI to ten rzadki przypadek, w którym powinniśmy działać proaktywnie, a nie reaktywnie. Jeśli zadziałamy reaktywnie wprowadzając regulacje prawne dla SI, to będzie zbyt późno. Sztuczna inteligencja zagraża istnieniu ludzkiej cywilizacji, stwierdził Musk.

Przemawiając do gubernatorów Musk powiedział, że powinniśmy jak najwięcej dowiedzieć się o sztucznej inteligencji i zacząć jak najszybciej ją regulować.

National Governors Association powstało w 1908 roku. Organizacja wypracowuje wspólne stanowisko gubernatorów w kwestiach polityki wewnętrznej oraz służy jako platforma koordynująca inicjatywy międzystanowe.