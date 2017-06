Ruszyła budowa pierwszego z superteleskopów

30 maja 2017, 10:32 | Astronomia/fizyka

Rozpoczęto budowę pierwszego z ziemskich superteleskopów optycznych. Extremely Large Telescope (ELT) będzie miał główne lustro o średnicy 39 metrów i wykorzysta optykę adaptatywną, która pozwala na wyeliminowanie zaburzeń spowodowanych drganiami atmosfery.

Budowany przez European Southern Observatory (ESO) teleskop powstaje na szczycie Cerro Amazones w Chile na wysokości 3046 metrów nad poziomem morza. Kluczową rolę w jego powstaniu mają uczeni z Uniwersytetu w Oksofrdzie, którzy są odpowiedzialni za projekt i stworzenie spektrografu HARMONI, instrumentu zdolnego do jednoczesnego wykonania 4000 zdjęć, każdego w nieco innym kolorze.

Dzięki HARMONI możliwe będzie lepsze poznanie ewolucji obiektów we wszechświecie. Instrument pozwoli na obserwowanie zarówno planet w Układzie Słonecznych, jak i gwiazd w naszej i innych galaktykach. "Dla mnie ELT to wielki skok pod względem możliwości, co oznacza, że dzięki niemu odkryjemy we wszechświecie rzeczy, o których obecnie nie mamy pojęcia. Tym, co najbardziej mnie ekscytuje w ELT jest możliwość odkrywania nieodkrytego. Budowa tego teleskopu to wielkie przedsięwzięcie inżynieryjne, znacznie przekracza on wszystko, co zbudowaliśmy do tej pory", mówi profesor astrofizyki na Oksfordzie Niranjan Thatte, główny naukowiec instrumentu HARMONI.

Ukończenie budowy ELT zaplanowano na rok 2024.