Fab 42 jednak zostanie uruchomiona

5 godz. temu | Technologia

Intel zainwestuje 7 miliardów dolarów w dostosowanie swojej Fab 42 w Arizonie do procesu produkcyjnego 7 nm. Zakład ten miał produkować 14-nanometrowe układy, jednak ze względu na brak popytu nigdy nie został uruchomiony. W 2014 roku Intel oświadczył, że bezterminowo odkłada na później uruchomienie zakładu, gdyż przewiduje, że do zaspokojenia popytu wystarczy, by już uruchomione fabryki pracowały na 80% mocy.

Decyzja o dokończeniu fabryki została ogłoszona w Białym Domu przez prezydenta Trumpa i dyrektora generalnego Intela Briana Krzanicha. Fabryka ma ruszyć na 3-4 lata, powstanie w niej 3000 miejsc pracy, a w stanie Arizona, w firmach z fabryką współpracujących zatrudnienie znajdzie kolejnych 10 000 osób. Po ukończeniu Fab 42 będzie najbardziej zaawansowaną na świecie fabryką półprzewodników.

Intel już w tej chwili zatrudnia w USA ponad 50 000 osób, a pośrednio firma tworzy kolejnych 500 000 miejsc pracy.