Facebook ostrzeże przed rosyjską propagandą

8 godz. temu | Technologia

Jeszcze przed końcem bieżącego roku użytkownicy Facebooka i Instagrama będą mogli dowiedzieć się, czy wśród ulubionych profili znajdują się takie rozsiewające rosyjską propagandę lub czy polubili treści tego typu. Facebook uruchomi portal, na którym będzie można sprawdzić, jakie profile założone przez rosyjską Internet Research Agency, polubili pomiędzy styczniem 2015 a sierpniem 2017. Internet Research Agency to rosyjska firma, która założyła tysiące kont udających konta obywateli USA.

To ważne, by ludzi zrozumieli, w jaki sposób zagranica próbowała wykorzystać Facebooka do rozprzestrzeniania niepewności i wprowadzania podziałów przed i po wyborach z 2016 roku. Dlatego też, gdy tylko wpadliśmy na trop takich działań, pracujemy nad tym, by podzielić się tymi informacjami z opinią publicznom i dostarczyć dane potrzebne do prowadzenia śledztwa w Kongresie. Dlatego też tworzymy narzędzie, o którym właśnie poinformowaliśmy, czytamy w oświadczeniu Facebooka.

Przedstawiciele Facebooka, Google'a i Twittera zeznawali niedawno przed Kongresem w sprawie wykorzystywania ich platform przez rosyjską propagandę w czasie wyborów. Zobowiązały się też, że spróbują zapobiec tego typu działaniom w przyszłości.