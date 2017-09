Znamy datę publikacji kolejnej dużej poprawki dla Windows 10

Podczas targów IFA przedstawiciel Microsoftu, Terry Myerson, poinformował, że Fall Creators Update będzie można pobierać od 17 października bieżącego roku. To już druga tegoroczna duża poprawka dla systemu Windows 10.

W bieżącym roku od 5 kwietnia możemy instalować Creators Update (nazwa kodowa Redstone 2). Teraz przyszedł czas na Fall Creators Update (Redstone 3). Wiadomo też, że na początku przyszłego roku udostępniona zostanie Redstone 4.

W Fall Creators Update znajdzie się wiele mniejszych i większych poprawek, udoskonaleń oraz nowych funkcji i mechanizmów. Po jej zainstalowaniu Windows 10 będzie wspierał okulary do rzeczywistości wirtualnej takich producentów jak Acer, Dell, Lenovo czy HP. Same okulary zadebiutują wraz z Fall Creators Update. System zostanie też wzbogacony o aplikację wideo Story Remix oraz zyska całkowicie odświeżoną aplikację do obróbki fotografii. Zmiany zajdą też w przeglądarce Edge, menedżerze zadań czy w Windows Defenderze.

Prawdopodobnie najpełniejszą i najbardziej aktualną listę zmian można znaleźć w opublikowanym w sieci dokumencie Brandon's Guide to the Windows 10 Fall Creators Update.