Czekolada, która czyni miesiączkę bardziej znośną

9 godz. temu | Ciekawostki

Sławny szwajcarski cukiernik Marc Widmer opracował czekoladę dla miesiączkujących kobiet, która ma uspakajać i łagodzić skurcze. Frauenmond zawiera 60% kakao i 17 ziół ze szwajcarskich gór.

Widmer opowiada, że wpadł na pomysł funkcjonalnych słodyczy 3 lata temu po spotkaniu z pewną rodziną z Grafenort. By złagodzić objawy miesiączki, robiła ona napar z tych samych 17 ziół, które potem trafiły do jego czekolady. Na tym podobieństwa się nie kończą, bo herbatka również nazywała się Frauenmond.

W pracach nad czekoladą brała udział aroma- i fitoterapeutka Claudia Juma-Hotz. Po kilkumiesięcznym ulepszaniu receptury powstał produkt, nazywany przez Widmera pierwszą zdrową czekoladą specjalnie dla kobiet.

Cukiernik z Lucerny podkreśla, że jego czekolada w żadnym razie nie jest produktem medycznym. Mimo to wcale nie należy do tanich. Za 100-gramową tabliczkę trzeba bowiem zapłacić 12,5 franka szwajcarskiego, czyli ok. 12 dolarów. Na razie kupić ją można za pośrednictwem witryny Chocolate mit Herz, a na przyszły rok Widmer planuje premierę na rynku azjatyckim.