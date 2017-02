Google i Bing utrudnią znalezienie pirackich treści

5 godz. temu | Technologia

Bing i Google podpisały kodeks etyczny, zgodnie z którym będą utrudniały internautom dostęp do nielegalnie udostępnianych treści chronionych prawem autorskim. Użytkownikom korzystającym z wyszukiwarek trudniej będzie znaleźć pirackie filmy, muzykę czy nielegalnie transmitowane wydarzenia sportowe. Nowe rozwiązania wejdą w życie w ciągu najbliższych miesięcy.

Wspomniany kodeks został stworzony w Wielkiej Brytanii i nie jest jasne, czy wyszukiwarki wdrożą go również poza tym krajem. Można się jednak spodziewać, że nawet jeśli ograniczą jego działanie do brytyjskich wersji swoich usług, to podobne rozwiązania szybko zaczną pojawiać się również w innych krajach.

Eddy Leviten, dyrektor generalny organizacji Alliance for Intellectual Property stwierdził: "Czasem ludzie szukają czegoś i mogą nieświadomie trafić na witrynę zawierającą pirackie treści. Chcemy być pewni, że najwyżej wśród wyników wyszukiwania będą te witryny, które oferują legalne treści. Chodzi tutaj zarówno o ochronę internautów, jak i o ochronę twórców".