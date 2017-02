Łyżeczka do symulowania oblizywania palców

2 godz. temu | Ciekawostki

Goûte to łyżeczka, która przez specyficzny kształt i symulację oblizywania palców ma nasilać smak pokarmów o kremowej konsystencji, m.in. jogurtów, musu czekoladowego czy miodu.

Celem agencji Michel/Fabian jest zmiana relacji ludzi z jedzeniem. Jej założycielami są dr Andreas Fabian z Buckinghamshire New University i Charles Michel, artysta, naukowiec i były kucharz z gwiazdką Michelina.

Panowie uważają, że tradycyjne sztućce projektowano wyłącznie z myślą o aspektach funkcjonalnych. Ich celem jest zaś stworzenie łyżek czy widelców zwiększających również zmysłową przyjemność z jedzenia.

Do normalnego repertuaru zachowań należą zarówno jedzenie rękoma, jak i wylizywanie palców czy nawet talerzy. Michel/Fabian tworzy obiekty, które kojarzą intuicyjne i eleganckie sposoby wkładania pokarmu do ust. Agencja wykorzystuje psychologię eksperymentalną, by zaprojektować narzędzia, które porywając zmysły, zwiększają przyjemność z jedzenia i zachęcają ludzi do podejmowania zdrowszych wyborów żywieniowych - podkreśla Fabian.

Firma chwali się, że jako pierwsza na świecie wykorzystuje w projektowaniu sztućców gastrofizykę.

Za pośrednictwem strony internetowej Michel/Fabian można kupić dwie wersje Goûte: szklaną i drewnianą. Pierwsza kosztuje 29 funtów, a druga 19 funtów. Obie są wykonywane ręcznie.