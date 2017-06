Sztuczną inteligencją w cyberatak

Microsoft kupił izraelską firmę Hexadite specjalizującą się w kwestiach bezpieczeństwa IT. Hexadite rozwija oprogramowanie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do zautomatyzowania działań związanych z odpowiedzią na cyberatak. Z czasem izraelska technologia może trafić do usługi Windows Defender Advanced Threat Protection przeznaczonej dla komercyjnych użytkowników Windows 10.

Hexadite twierdzi, że stworzona przezeń platforma jest w stanie automatycznie przeanalizować i powstrzymać wszlekie próby ataku. Ma być to zupełnie inne podejście od tego, jakimi dysponuje teraz większość przedsiębiorstw, które otrzymują w razie ataku ostrzeżenia, ale nie mają odpowiednich zasobów, by ataki przeanalizować i im przeciwdziałać.

Hexadite została założona w 2014 roku przez były pracowników wywiadu Izraelskich Sił Samoobrony (IDF). Firmowa platforma integruje pocztę elektroniczną, logi systemowy oraz interfejsy używanego oprogramowania z oprogramowaniem wykrywającym zagrożenia i na tej podstawie analizuje ataki.

Nie wiadomo, ile Microsoft zapłacił za Hexadite. Jeszcze przed transakcją jedna z izraelskich witryn twierdziła, że koncern z Redmond ma zamiar wydać 100 milionów dolarów.