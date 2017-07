Hyperloop informuje o udanym teście lewitującego pojazdu

10 godz. temu | Technologia

Przedstawiciele Hyperloop One informują o pomyślnym zakończeniu pierwszego testu pojazdu poruszającego się w próżni. Testowane sanki lewitowały przez 5,3 sekundy, osiągnęły przyspieszenie dochodzące do 2G i rozpędziły się do około 113 kilometrów na godzinę.

Hyperloop One ma zrealizować wizję Elona Muska, który zarysował pomysł systemu transportu poruszającego się z prędkością ponad 1100 km/h w środowisku pozbawionym oporów. Stąd wykorzystanie magnetycznej lewitacji i tub o obniżonym ciśnieniu. Sam Musk stwierdził, że nie ma czasu zajmować sią tym pomysłem, jednak firma SpaceX zorganizowała zawody, w ramach których prezentowano różne rozwiązania takiego systemu transportowego.

Hyperloop One to firma, o której jest najgłośniej. Przedsiębiorstwo zdobyło dofinansowanie od znanych firm transportowych. Przedsiębiorstwo wybudowało tor testowy w Nevadzie i w 2016 roku przeprowadziło pierwsze testy na otwartej przestrzeni. Później dobudowano tubę próżniową i w bieżącym roku rozpoczęto kolejne testy. Próbny tor ma 500 metrów długości.

Faza pierwsza testów w próżni rozpoczęła się w 12 maja. Rzecznik prasowy firmy powiedział, że przedsiębiorstwo rozpoczyna teraz II fazę testów, w ramach której sanki mają zostać rozpędzone do 400 km/h. Hyperloop One przetestowała wszystkie składniki systemu, w tym wysoce wydajny silnik, system magnetycznej lewitacji, hamulce elektromagnetyczne, pompę próżniową i wiele innych elementów. Dowiedliśmy, że wszystko działa jak należy, czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Przedsiębiorstwo zaprezentowało też testowy pojazd, który będzie chciało z czasem wykorzystać do rozwoju swojej technologii. Firma zapowiada, że rozpocznie II fazę testów gdy tylko wydłuży tor badawczy.