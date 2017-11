IBM zbudowało dwa kolejne komputery kwantowe

Zaledwie 1,5 roku temu w ramach inicjatywy IBM Q Experience w chmurze obliczeniowej udostępniono 5-kubitowy komputer kwantowy. Rok później dodano doń maszynę 16-kubitową. Od tamtej pory ponad 60 000 użytkowników z ponad 1800 szkół wyższych i 300 instytucji prywatnych skorzystało z tych maszyn, przeprowadzając na nich 1,7 miliona eksperymentów. Powstało ponad 35 publikacji naukowych, których autorzy wspomagali się w swojej pracy maszynami kwantowymi. To był dopiero początek.

W maju bieżącego roku wystartował program IBM Q, którego celem jest stworzenie pierwszego komercyjnie dostępnego uniwersalnego komputera kwantowego. IBM poinformował właśnie o zbudowaniu i przetestowaniu dwóch maszyn. Jedna z nich do 20-kubitowy komputer, który zostanie udostępniony klientom firmy jeszcze przed końcem bieżącego roku. Druga to prototypowy 50-kubitowy system, który stanie się podstawą do zbudowania kolejnych maszyn.

W komputerze 20-kubitowym udało się dwukrotnie wydłużyć czas koherencji, który obecnie wynosi 90 mikrosekund. W poprzedniej generacji procesorów kwantowych było to średnio 50 mikrosekund. Podobne wyniki uzyskano w komputerze 50-kubitowym.

Naukowcy z IBM-a rozwijają jednocześnie QISKit, zestaw narzędzi programistycznych (SDK) dla maszyn kwantowych. Zawiera on bazujące na języku Python narzędzia do tworzenia stanów kwantowych, manipulowania nimi, badania i wizualizowania, narzędzia do charakteryzowania kubitów, do mapowania eksperymentów obliczeniowych na sprzęt itp. itd.