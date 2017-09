Trzecia edycja wrocławskiej Nocy Laboratoriów

Noc Laboratoriów po raz trzeci we Wrocławiu

Wrocławskie firmy, uczelnie, instytucje państwowe i naukowe w nocy 14 października otworzą drzwi do swoich pracowni badawczych, na co dzień niedostępnych dla laików. Nokia Networks, organizator III Nocy Laboratoriów, wraz z kilkunastoma partnerami akcji szykuje warsztaty, pokazy i wyjątkowe w tym roku atrakcje.

W 2015 i 2016 roku na nocne zwiedzanie wyruszyło w sumie ponad 8000 osób! Rok temu otworzono dla nich 33 laboratoria, w których przeprowadzono ponad 85 warsztatów oraz 90 różnych prezentacji. Wstęp jest bezpłatny, ale warto pamiętać, że w ubiegłym roku wejściówki rozeszły się w kilka dni, a miejsca na niektóre warsztaty czy wykłady były zajęte już po kilku godzinach od uruchomienia zapisów! W tym roku zapisy ruszają 7 października.

Noc Laboratoriów to jedyna i niepowtarzalna okazja dla mieszkańców Wrocławia i okolic, by zobaczyć od środka niedostępne na co dzień miejsca, jakimi są laboratoria. Na gości czekają warsztaty i pokazy z zakresu biologii, chemii, fizyki, telekomunikacji, kryminologii czy dźwięku - zdradza Marcin Wolniak z Nokii.

Dla inżynierów, melomanów, alergików...

Uczestnicy tegorocznej edycji poznają najnowocześniejsze technologie, nad którymi pracują wrocławscy naukowcy. Odkryją między innymi zastosowania produktów 3M, z którymi każdy z nas spotyka się na co dzień, a melomani będą mogli zajrzeć do dźwiękowego laboratorium firmy Dolby. Przyszli inżynierowie nie tylko zwiedzą laboratoria Nokii, w których m.in. będzie można za pośrednictwem gogli z wirtualną rzeczywistością zmontować stację bazową, ale też przekonają się, jak zjawiska elektromagnetyczne wpływają na urządzenia elektroniczne i systemy radiowe. W Instytucie Elektrotechniki każdy będzie mógł zobaczyć... święcącego ogórka, a w laboratorium PAN przekonać się, że pole magnetyczne milion razy większe od ziemskiego i temperatury bliskie zera bezwzględnego nie są niczym niezwykłym.

Nie tylko alergicy w Laboratorium Szkoleniowym Euro-immun dowiedzą się, jak za pomocą jednego testu zbadać alergię na kilkadziesiąt alergenów. A specjaliści z dziedziny kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawią tajniki poszukiwania śladów zbrodni. Atrakcją będzie wizyta w Hydropolis, które pokochali turyści, a które weźmie udział w Nocy Laboratoriów po raz pierwszy. Placówkę, która rozpoczęła działalność w grudniu 2015 roku, odwiedziło już prawie pół miliona osób spragnionych wiedzy o wodzie. Goście jednego z "7 nowych cudów Polski" dowiedzą się, jak samemu otrzymać wodę gazowaną, stworzą pastę do zębów dla słonia oraz zobaczą ciecz, która pozornie przeczy prawom fizyki.

Wrocławskie uczelnie bez tajemnic

Podczas Nocy Laboratoriów 2017 zadebiutuje także Uniwersytet SWPS we Wrocławiu - tutaj dowiemy się, do czego służą pomiary reakcji skórno-galwanicznej (pozwalają badać nasze emocje oraz... kłamstwa). Dzięki eye-trackerowi uczestnicy warsztatów dowiedzą się, na co naprawdę zwracają uwagę znajomi, kiedy oglądają zdjęcia choćby z wakacji.

Nowym partnerem Nocy jest też Uniwersytet Ekonomiczny - naukowcy z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego podzielą się wiedzą o tym, czy woda z kranu jest zdatna do picia, jak robić domowe sery, warzyć piwo oraz pokażą, co drzemie w dżemie. Po raz kolejny zaprasza Uniwersytet Przyrodniczy - tym razem naukowcy z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności odkryją przed uczestnikami świat jedzenia odbierany wszystkimi zmysłami. Będzie więc o tym, dlaczego jemy oczami i jakich informacji o zawartości talerza dostarcza nam wzrok. Ale będzie też o tysiącach substancji, które składają się na zapach naszych ulubionych potraw, o zdrowych sposobach na małe przekąski, doświadczaniu jedzenia za pomocą dłoni i o tym, czy nasze zamiłowanie do chipsów i frytek może mieć coś wspólnego z ich chrupkością.

W Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego znajdziemy się oko w oko z największym mikroskopem, jaki zna współczesna medycyna, będziemy mogli obejrzeć ludzkie i zwierzęce komórki, a także przygotujemy własne preparaty. Politechnika Wrocławska, najlepsza dolnośląska uczelnia, zaprasza na spotkanie z naukami ścisłymi: matematyką, chemią i fizyką. Tym razem zobaczymy je w nietypowych odsłonach, a więc dowiemy się, co łączy matematykę z muzyką, chemię z kuchnią molekularną, a fizykę z medycyną. Odwiedzimy Pracownię Tyfloinformatyczną, gdzie prowadzone są prace nad wykorzystaniem najnowszych technologii, m.in. drukarek 3D czy technologii haptycznych, do wspomagania nauki osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia zaprasza na wykład historyka, dr. Marka Buraka, który opowie o tajemniczych badaniach, jakie prowadzono w Technische Hochschule Breslau podczas II wojny światowej.

Nocna nauka dla najmłodszych

Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Ogrody Doświadczeń Humanitarium, Wrocławski Park Technologiczny i Fundacja ProMathematica zapraszają na warsztaty, podczas których najmłodsi uczestnicy Nocy Laboratoriów sami sprawdzą, czy uda się dokonać niemożliwego: stworzyć świetlika, napompować balon śniegiem, uwolnić dżina z lampy lub wystrzelić rakietę i spowodować wybuch piany. Dzięki nowym partnerom szykującym niezwykłe atrakcje Noc Laboratoriów 2017 będzie niezapomnianą przygodą z nauką!

O akcji

Organizowana przez firmę Nokia Noc Laboratoriów jest pierwszym tego typu wydarzeniem (a trzecią już edycją) we Wrocławiu i w Polsce. W ramach Nocy Laboratoriów wrocławskie firmy i organizacje zapraszają mieszkańców stolicy Dolnego Śląska do zwiedzania przestrzeni, w których na co dzień trwają prace nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami w obszarach technologii, chemii, biologii i innych obszarów nauki. Wszystkich spragnionych wrażeń i chętnych do odkrywania tajników nauki zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie.