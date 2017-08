Miało być 10 nanometrów, będzie 14

Intel, który od czasu gdy AMD pokazało udaną rodzinę procesorów Ryzen, odczuwa coraz większą presję ze strony rywala, ujawnił swoje plany dotyczące procesorów z rodziny Ice Lake. Pojawią się one po rodzinie Cannon Lake, pierwszych intelowskich CPU wykonanych w technologii 10 nanometrów. Ice Lake mają zadebiutować jeszcze przed 2019 rokiem, a ich następcą będzie rodzina Tiger Lake.

Pod koniec bieżącego miesiąca Intel zaprezentuje Coffee Lake. To te układy miały być pierwszymi wykonanymi w technologii 10 nm, jednak ze względu na problemy techniczne Intel zrezygnował z tych planów.

Rodzina Ice Lake to następca procesorów Intel Core 8. generacji. Procesory te będą produkowane w intelowskiej technologii „10nm+”, oświadczyli przedstawiciele koncernu. Nie wyjaśnili niestety, co oznacza „10nm+”. Można jedynie przypuszczać, że w porównaniu z Cannon Lake, pierwszymi 10-nanometrowymi układami Intela, rodzina Ice Lake będzie oferowała większą wydajność oraz dłuższy czas pracy na bateriach.

Jeszcze w lutym Intel obiecał, że pierwszy układ z rodziny Cannon Lake zadebiutuje 10-nanometrowy Cannon Lake i będzie on oferował o 15% większą wydajność niż jego poprzednik, o którym wówczas nic nie było wiadomo. TEraz wiemy, że najpierw na rynek trafią 14-nanometrowe Coffee Lake. W ramach tej rodziny ukażą się prawdopodobnie trzy 6-rdzenioweprocesory obsługujące po 12 wątków, które będą pasowały do podstawki LGA1151. Wszystko wskazuje na to, że co najmniej jeden z tych procesorów będzie taktowany 3,5-gigahercowym zegarem z możliwością zwiększenia taktowania do 4,3 GHz i będzie miał do dyspozycji 12 megabajtów pamięci L3. Wszystkie nowe układy będą współpracowały z pamięcią DD4 taktowaną zegarem o częstotliwości 2400 MHz. Intel twierdzi, że Coffee Lake będą o 15-30 procent szybsze od Kaby Lake.