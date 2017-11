Po 24 latach Intel traci pozycję lidera

Po raz pierwszy od 1993 roku może dojść do zmiany na 1. miejscu listy największych sprzedawców półprzewodników. Firma analityczna IC Insights opublikuje wkrótce 2017 McClean Report, z którego dowiadujemy się, że w drugim kwartale bieżącego roku Samsung Electronics miał większe udziały w rynku półprzewodników niż dotychczasowy lider – Intel. Jeszcze w I kwartale ubiegłego roku Intel sprzedał o 40% więcej półprzewodników niż Samsung, jednak od tamtej pory przewaga amerykańskiej firmy szybko topniała. Aż doszło do kwartalnej zmiany lidera.

W 1993 roku do Intela, największego sprzedawcy półprzewodników, należało 9,2% rynku. W 2006 roku Intel miał 11,8% rynku. W roku 2016 udziały firmy wzrosły do 15,6%, a w roku bieżącym spadły do 13,9%. Samsung, który w końcu dogonił Intela, miał w 1993 roku 3,8% udziałów w rynku. W roku 2006 wynosiły one już 7,3%, w 2016 wzrosły do 12,1%, a w roku bieżącym mają sięgnąć 15%. Samsung zostanie więc, również w ujęciu rocznym, rynkowym liderem.

W bieżącym roku do 10 największych producentów półprzewodników może należeć 58,5% światowego rynku. Jeśli te przewidywania się spełnią, to będzie największy odsetek od 1993 roku.