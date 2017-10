W Jerozolimie odkryto pierwszą publiczną strukturę z czasów rzymskich

Archeolodzy z Izraelskiej Służby Starożytności odkryli pierwszą znaną rzymską strukturę publiczną znajdującą się w Jerozolimie. Pozostałości najprawdopodobniej teatru pochodzą z II/III wieku naszej ery i znaleziono je pod tunelami Ściany Zachodniej na terenie Starego Miasta. Specjaliści sądzą, że początki budowli sięgają rządów cesarza Hadriana (117-138 n.e.) i służyła ona jako odeon, budowla przeznaczona na występy muzyczne i teatralne. Odkrycie uznano za sensację archeologiczną. Potwierdza ono źródła pisane, które donosiły o teatrze w pobliżu Wzgórza Świątynnego.

Archeolodzy, którzy prowadzili wykopaliska, spodziewali się jednak znaleźć pozostałości rzymskiej drogi. Zamiast tego odkopali okrągły budynek znajdujący sie pod Łukiem Wilsona. To współczesna nazwa starożytnego kamiennego łuku z czasów Drugiej Świątyni. Dotychczas odkopano widownię, która mogła pomieścić 200 osób i wydaje się niedokończona. Izraelska Służba Starożytności informuje, że źródła pisane donoszą o wielu podobnych strukturach jakie miały znajdować się w Jerozolimie, jednak podczas prowadzonych w mieście od 150 lat współczesnych prac archeologicznych żadnej z nich nie znaleziono. Dlatego też nowe odkrycie ma olbrzymie znaczenie.

To najprawdopodobniej najważniejsze stanowisko archeologiczne w kraju, pierwsza odkryta w Jerozolimie publiczna struktura z okresu rzymskiego. Wiemy dużo o domach, o instalacjach, systemach doprowadzania wody, ulicach, ale po raz pierwszy może zbadać tego typu strukturę, mówi doktor Yuval Baruch, główny archeologi Izraelskiej Służby Starożytności w Jerozolimie.

Budynek mógł być miejscem spotkań rzymskiej administracji lub halą koncertową, a jego lokalizacja pod łukiem, który służył mu za dach, pozwoliła na zinterpretowanie jego przeznaczenia. "To dość mała struktura w porównaniu z rzymskimi teatrami. Ten fakt oraz lokalizacja pod zadaszeniem, w tym przypadku pod Łukiem Wilsona, sugeruje, że mamy tu do czynienia z odeonem. Mógł być to ewentualnie buleuterion, miejsce obrad rady miejskiej.

Ściana Zachodnia to jedna z ostatnich pozostałości po budowlach otaczających Drugą Świątynię, która w 70 roku po Chrystusie została zniszczona przez Rzymian.