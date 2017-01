Gąsienica jak krab pustelnik - z domkiem na plecach

Amerykański naukowiec-youtube'er Joe Hanson sfilmował nieznane dotąd zachowanie gąsienic z peruwiańskiego lasu deszczowego Peru. Budują sobie one tunele z odpowiednio przyciętych i uformowanych liści i wpełzają do nich. Później jak kraby pustelniki przemieszczają się razem ze swoim domkiem, chwytając podłoże za pomocą aparatu gębowego. Wystarczy rozciągnięcie i skurcz całego ciała i dom plus lokator przesuwają się w wybrane miejsce.

Gospodarz kanału "It's OK to Be Smart" wybrał się na wyprawę m.in. z entomologiem Aaronem Pomerantzem. Ich przewodnikiem był Pedro Lima.

Gdy tylko Hanson podniósł gąsienicę, ta wycofała się do tuby, upodabniając się do rycerza w zbroi. Biolog sugeruje, że zachowanie ma pomagać w kamuflowaniu i ochronie przed drapieżnikami.

Samoobrona gąsieni przyjmuje wiele różnych form. Wystarczy wspomnieć o zastyganiu i odpadaniu od liści, gdy w pobliżu przelatuje osa, zwijaniu w kłębek, by upodobnić się do ptasich odchodów, zwracaniu (regurgitacji) śmierdzącej cieczy czy "psikaniu" nikotyną przez przetchlinki.

Wg Hansona, amazońska gąsienica przycina liście do swoich gabarytów. Trzymają się one razem dzięki jedwabiowi albo ślinopodobnej wydzielinie. Na środku tuby widać charakterystyczne wybrzuszenie. Bloger podejrzewa, że pozwala ona gąsienicy obrócić się o 180 stopni i uciec przez drugi otwór "domku".

Gąsienicy, która zachowuje się jak krab pustelnik, nie widzieli ani Pedro, który w lasu deszczowym spędził sporą część życia, ani naukowcy - tak koledzy z obozu, jak i specjaliści od motyli i ciem, do których pisał Hanson.

Naukowcy zaobserwowali nawet wyłanianie się postaci dorosłej ćmy - imago. Przed wypuszczeniem jej na wolność urządzono sesję fotograficzną. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieznanym dotąd gatunkiem. W ustaleniu tego na 100% pomogą badania DNA oraz szczegółowe analizy morfologii.