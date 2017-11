Biopaliwo z olejem kawowym będzie napędzać londyńskie autobusy

Do napędzania części londyńskich autobusów zostaną wykorzystane fusy z kawy, które normalnie trafiłyby na wysypisko, przyczyniając się do emisji CO 2 . Nad projektem pracuje firma Bio-bean. Partnerami akcji są Shell i Argent Energy.

Jak podkreślają przedstawiciele Bio-bean, do tej pory wyprodukowano ponad 6 tys. litrów oleju kawowego, a to po zmieszaniu z mineralnym dieslem wystarczy do zasilania przez rok jednego autobusu. W paliwie B20 olej kawowy stanowi 20%. By zasilać autobus mieszanką, nie trzeba żadnych przeróbek.

Fusy są odbierane od sieci kawiarni i z fabryk kawy rozpuszczalnej. Później się je suszy, przetwarza i ostatecznie ekstrahuje olej kawowy.

Warto przypomnieć, że biopaliwo z oleju spożywczego i łoju napędza już sporą część londyńskiej floty.

Przeciętny londyńczyk wypija dziennie 2,3 filiżanki kawy. Do napędzania jednego autobusu przez rok potrzeba ok. 2,55 mln filiżanek kawy.

W fabryce Bio-bean w Alconbury Weald produkuje się też rdzenie kawowe, którymi można palić w piecach na drewno i grillach.