METI wyśle sygnał do Obcych

Niektórzy miłośnicy obcych cywilizacji postanowili, że ludzkość już wystarczająco długo naczekała się na kontakt, i sami postanowili wysłać wiadomość do obcych. W San Francisco powołano do życia organizację o nazwie METI (Messaging Extra Terrestrial Intelligence), której celem jest wysyłanie sygnałów w stronę planet pozasłonecznych. Pierwsze wiadomości zostaną wysałane przed końcem 2018 roku w kierunku planety okrążającej Proximę Centauri. To najbliższa nam gwiazda, położona w odległości nieco ponad 4 lat świetlnych od Ziemi. Kolejne sygnały zostaną wysłane w stronę bardziej odległych planet.

Inicjatywa METI to pierwsza podjęta przez ludzkość próba wysyłania silnych, powtarzalnych wiadomości w przestrzeń kosmiczną. W stronę niektórych gwiazd sygnały będą wysyłane całymi miesiącami lub latami. Oczywiście pod warunkiem, że twórcom METI uda się pozyskać finansowanie. Organizacja będzie potrzebowała około miliona dolarów rocznie na działalność. Z pieniędzy tych zostanie m.in. opłacona budowa lub dzierżawa potężnego nadajnika. Na czele METI stanął Douglas Vakoch, były dyrektor Interstellar Message Composition w SETI.

Organizacja chce m.in. opracować idealny sposób na powiedzenie komicznego "Witamy". Wciąż bowiem nie wiemy, jak można komunikować się z ewentualnymi cywilizacjami pozaziemskimi.