Inteligentna kamizelka do diagnozowania zapalenia płuc

Grupa ugandyjskich inżynierów opracowała inteligentną kamizelkę do diagnozowania zapalenia płuc.

Olivia Koburongo wpadła na ten pomysł, gdy jej babcia zachorowała i przed zdiagnozowaniem zapalenia płuc była przewożona od szpitala do szpitala. [Wtedy] było [już] za późno, żeby ją uratować. Nie dało się monitorować procesów życiowych [...], dlatego pomyślałam, że przydałby się automatyczny sposób na śledzenie stanu jej zdrowia.

Koburongo opowiedziała o swoich pomysłach koledze Brianowi Turyabagye. Dzięki współpracy z ekipą lekarzy udało się ostatecznie stworzyć Mama-Ope - prototypowy zestaw złożony z inteligentnej kamizelki i aplikacji na telefon komórkowy.

Zgodnie z danymi UNICEF-u, rocznie zapalenie płuc zabija nawet 24. tys. ugandyjskich dzieci poniżej 5. r.ż. U wielu z nich mylnie diagnozuje się malarię. Brak dostępu do laboratoriów i sprzętu medycznego oznacza, że pracownicy służby zdrowia muszą polegać na zwykłych badaniach fizykalnych i własnej intuicji.

Mama-Ope jest łatwy w użyciu. Wystarczy ubrać dziecko w kamizelkę, a wbudowane w nią czujniki zrobią resztę: wychwycą wzorce dźwiękowe z płuc, temperaturę oraz częstość oddechu. Za pomocą Bluetootha dane są następnie wysyłane do aplikacji i analizowane (poprzez porównania ustala się nasilenie procesu chorobowego).

Kamizelka diagnozuje zapalnie płuc 3 razy szybciej niż lekarz i ogranicza ważny czynnik w postaci błędów ludzkich.

Często, nim lekarze stwierdzą, że mają do czynienia z zapaleniem płuc, podają pacjentom medykamenty na malarię albo gruźlicę. Mama-Ope to sposób na nietracenie cennego czasu oraz częściowe rozwiązanie problemu niedoboru lekarzy (jak podaje Koburongo, stosunek liczby lekarzy do pacjentów wynosi w Ugandzie 1 do 24000).

Projektanci mają nadzieję, że po pomyślnych testach pilotażowych kamizelki dotrą do ośrodków zdrowia/szpitali na peryferiach czy na wsi. Po umieszczeniu danych w chmurze lekarz, którego nie ma na miejscu, ma dostęp do tych samych informacji. A to pomaga w podejmowaniu świadomej decyzji - podkreśla Turyabagye.

Ekipa chce opatentować wynalazek. Został on zgłoszony do tegorocznej Royal Academy of Engineering Africa Prize.