Wpływ amazońskiej metropolii widoczny nawet 1000 kilometrów dalej

Popyt na żywność w amazońskich miastach może mieć wpływ na dziką przyrodę w promieniu 1000 kilometrów do miasta. W brazylijskiej części Amazonii dochodzi do szybkiej urbanizacji. W miastach i miasteczkach położonych w dżungli mieszka już ponad 18 milionów osób. Naukowcy z Lancester University chcieli sprawdzić, jak szybkie zmiany demograficzne wpływają na pozyskiwanie żywności z dżungli. W tym celu przez ponad rok badali wiejskie społeczności zamieszkujące wybrzeża rzeki Purus.

Za przykład takiej żywności naukowcy obrali paku czarnopłetwego. To największy przedstawiciel rodziny piraniowatych. Ryba dorasta do 108 centymetrów długości i może ważyć nawet 40 kilogramów. Uczeni przeprowadzili rozmowy z setkami rybaków, zbierając dane na temat metod połowu, czasu pracy oraz liczby złapanych ryb. Pytania dotyczyły okresu trzech dni przed prowadzeniem wywiadu.

Okazało się, że im bliżej Manaus, tropikalnej metropolii zamieszkanej przez 2 miliony osób, tym trudniej złapać paku i tym są one mniejsze. Z doniesień wynika, że w miarę zbliżania się do miasta ryby są nawet o 50% mniejsze. Naukowców najbardziej zdziwił fakt, że zmniejszanie się rozmiarów ciała łowionych ryb można zaobserwować nawet w odległości 1000 kilometrów od Manus. To pokazuje, jak poważny jest problem przełowienia. Urbanizacja spowodowała bowiem, że rybacy zyskali dostęp do lepszych łodzi oraz lodu, w którym mogą przechowywać złowione ryby. To zaś ułatwia dalsze podróże w poszukiwaniu ryb i napędza nadmierne połowy.

Nasze badania pokazały, że miejski popyt na wysoko cenione gatunki ryb wpływa na znacznie większy obszar niż sobie wyobrażaliśmy. To niezwykle ważne, gdyż w tropikach życie 2/3 wszystkich gatunków występujących na ziemi, a teraz doświadczają one szybkiego rozrostu populacji człowieka, urbanizacji i zmian ekonomicznych związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność. Większość tego zapotrzebowania jest zaspokajana poprzez rozrost farm, na których produkuje się mięso, jednak ryby i inne zwierzęta żyjące w lesie tropikalnym również są ważnym składnikiem pożywienia setek milionów mieszkańców tropików, od ludzi najuboższych po bogatszych mieszkańców miast. Te badania po raz pierwszy pokazują, na jakim obszarze wokół miasta dochodzi do utraty zwierząt, mówi główny autor badań doktor Daniel Tregidgo.