Microsoft pomoże nam zasnąć

9 godz. temu | Technologia

Microsoft postanowił zadbać o... sen użytkowników swojego systemu operacyjnego. Wkrótce do Windows 10 trafi specjalny mechanizm, który będzie odfiltrowywał niebieskie światło emitowane przez monitory i wyświetlacze. Powinno to pomóc osobom, które siedzą przed komputerem w nocy, gdyż niebieskie spektrum światła przekonuje mózg, że wciąż mamy dzień. Dlatego też wiele osób ma problemy ze snem gdy korzystają z komputera w nocy.

Niektórzy producenci smartfonów i wyświetlaczy już dodali do swoich urządzeń możliwość zmniejszenia ilości emitowanego niebieskiego światła. Teraz podobne rozwiązanie trafi do Windows 10. O dodaniu nowej funkcji dowiadujemy się z wycieków najnowszej edycji systemu Microsoftu. Prawdopodobnie trafi ona do rąk użytkowników już w przyszłym roku. Na razie Microsoft wstrzymał udostępnianie nowych wersji Windows 10, gdyż pracuje nad Universal Update Platform. To nowy sposób dostarczania poprawek dla systemów operacyjnych.

Z najnowszego wycieku nt. Windows 10 dowiadujemy się, że trafi tam opcja "Ustawienia światła niebieskiego", w której za pomocą suwaka ustalimy temperaturę kolorów ekranu. Możliwe też będzie ustawienie zmniejszenia emisji o określonych godzinach lub zsynchronizowanie jej z zachodami słońca.