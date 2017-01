Microsoft ostrzega przed... Windows 7

Z wpisu umieszczonego na witrynie niemieckiego oddziału Microsoftu dowiadujemy się, że Windows 7 nie spełnia współczesnych kryteriów bezpieczeństwa. Ponadto z powodu licznych ataków używanie Windows 7 wiąże się z wyższymi kosztami, a wielu producentów sprzętu nie dostarcza już sterowników dla tego OS-u, przez co użytkownicy Windows 7 nie mogą skorzystać z nowoczesnych urządzeń peryferyjnych.

Windows 10 to jedyna wersja Windows, która wspiera ostatnie układy Intela, AMD i Qualcommu. Ponadto wiele programów zostało napisanych wyłącznie na najnowszą wersję Windows. Firmy, które używają Windows 7 narażają się na olbrzymie niebezpieczeństwo - stwierdzają przedstawiciele Microsoftu. Dalej czytamy, że Windows 7 był tworzony pod kątem sieci bezprzewodowych z roku 2000 i bazuje na przestarzałej architekturze bezpieczeństwa.

Podstawowe wsparcie dla Windows 7 zakończyło się przed dwoma laty, co oznacza, że od tamtego czasu Microsoft nie wprowadza do systemu nowych funkcji czy mechanizmów poprawiających jego pracę. Za trzy lata, 14 stycznia 2020 roku, zakończy się też wsparcie rozszerzone i koncern z Redmond przestanie dostarczać poprawki bezpieczeństwa.

Windows 7 powoli staje się przestarzały. Nie spełnia założeń współczesnej nowoczesnej technologii ani wymogów bezpieczeństwa firmowych wydziałów IT. Z doświadczeń z Windows XP wiemy, że firmy powinny wcześniej podjąć kroki mające na celu uniknięcie przyszłych ryzyk i kosztów - mówi Markus Nitschke odpowiedzialny za wydział Windows w Microsoft Deutschland.

Oczywistym jest, że publikując tego typu opinie Microsoft chce nakłonić przedsiębiorstwa do przejścia na Widnows 10 i uniknięcia sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku Windows XP. Niezwykle popularny w swoim czasie OS jest wciąż używany na milionach komputerów, mimo że od 2014 roku Microsoft nie dostarcza nań poprawek. W związku z jego popularnością koncern zdecydował o przedłużeniu okresu wsparcia, by dać użytkownikom więcej czasu na przejście na nowsze wersje systemu. Teraz firma chciałaby z jednej strony ostrzec klientów przed ryzykiem, a z drugiej - nakłonić ich do zakupu licencji na Windows 10.

Windows 7 to najpopularniejszy system operacyjny na świecie. Obecnie korzystania z niego ponad 40% internautów.