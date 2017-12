Wkrótce wartość Microsoftu sięgnie biliona dolarów?

Analityk Kirk Materne i jego zespół z firmy Evercore ISI twierdzą, że do roku 2020 rynkowa kapitalizacja Microsoftu zwiększy się do biliona dolarów. Wzrost wartości będzie napędzała chmura Azure i pakiet Office 365.

Obecnie Microsoft jest wyceniany na 655 miliardów dolarów, a to oznacza, że w ciągu 2-3 najbliższych lat wartość koncernu powinna wzrosnąć o 55 proc. Nie jest to niemożliwe. Dość wspomnieć, że tylko w bieżącym roku akcje Microsoftu zdrożały o ponad 35 proc., a w ciągu ostatnich pięciu lat ich cena zwiększyła się aż o 354% procent. Wzrost ten jest szybszy zarówno od przeciętnego wzrostu na giełdzie jak i od wzrostu Apple'a (286%) i Google'a (322%).

Materne nie ujawnił przewidywań dotyczących wzrostu wartości Apple'a czy Alphabetu. Obecnie pierwsza z tych firm jest wyceniana na 870 miliardów dolarów, a druga na 725 miliardów, niewykluczone zatem, że wcześniej niż Microsoft przekroczą one granicę biliona dolarów.

Satya Nadella, który objął rządy w Microsofcie w lutym 2014 roku postawił na chmurę, co zostało dobrze przyjęte przez Wall Street. Strategia ta się sprawdza, dlatego też analitycy uważają, że to ona będzie kołem zamachowym Microsoftu. Zdaniem Materne na korzyść Microsoftu przemawiają też obawy klientów, którzy boją się, że Amazon, główny rywal Microsoftu na rynku chmur obliczeniowych, będzie zbytnio rósł w siłę, a zatem będzie miał względem nich zbyt silną pozycję. Amazon wchodzi na rynek mediów, sprzedaży detalicznej i wiele innych rynków, przez co staje się rywalem swoich potencjalnych klientów. Dlatego też mogą oni woleć ofertę Microsoftu czy Google'a.

W biznesie coraz częściej traktuje się Amazon jak „gwiazdę śmierci”. Ambicje tej firmy i jej ofensywa na niektórych rynkach mają wpływ na jej postrzeganie i na sposób, w jaki jest ona odbierana przez inne przedsiębiorstwa, stwierdził Materne. Tego typu sytuacja może ułatwiać Microsoftowi czy Google'owi zdobycie takich klientów jak Walmart, którego łatwiej będzie przekonać, że powinien skorzystać z innej oferty niż Amazon Web Services należące do jego bezpośredniego konkurenta. Na im większej liczbie rynków jest obecny Amazon, tym bardziej konkurenci będą przypominali potencjalnym klientom, że korzystając z oferty AWS finansują swojego konkurenta, mówi Materne.

Jeśli dobra koniunktura na rynku IT się utrzyma, to w najbliższych latach granicę biliona dolarów kapitalizacji mogą przekroczyć Microsoft, Alphabet, Apple i Amazon. Niewykluczone, że równie wysoko zostaną ocenione też Facebook oraz chińskie Tencent i Alibaba.

Miano najwyżej wycenianej spółki giełdowej w historii IT wciąż należy do Microsoftu. W grudniu 1999 roku rynkowa kapitalizacja koncernu z Redmond wyniosła 618,9 miliarda dolarów, co po przeliczeniu na dzisiejszą wartość dolara daje 1,027 biliona USD.