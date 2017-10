Akt Monna Vanna to wstępny szkic Mony Lizy wykonany przez Leonarda da Vinci?

4 października 2017, 07:25 | Humanistyka

Specjaliści próbują ustalić, kto jest autorem znajdującej się w zbiorach Musée Condé Monna Vanny. Pewne dowody wskazują, że to wstępny szkic Mona Lizy, przygotowany przynajmniej po części przez samego Leonarda da Vinci.

Testy przeprowadzane przez kilka ostatnich tygodni w Luwrze wskazują, że akt powstał w tym samym czasie, co Mona Liza, jest sporządzony tą samą techniką, a papier wykorzystany w obu dziełach pochodzi z tego samego regionu Włoch.

Wiemy, że rysunek powstał za życia Leonarda da Vinci [na początku XVI w.], a papier wyprodukowano we Włoszech, gdzieś między Wenecją a Florencją. Trzecim odkryciem jest wysoka jakość szkicu w obrębie twarzy i ramion Monna Vanny. To interesujące, bo jej ramiona są takie same, jak Mona Lizy - opowiada kurator Mathieu Deldicque.

Rysunek węglem ma prawie takie same wymiary, co Mona Liza, a małe dziurki wokół postaci sugerują, że wykorzystano go do naniesienia wzoru na płótno. Eksperci dodają, że nie cały szkic został wykonany przez mistrza, bo ukośne kreski na górze w pobliżu głowy narysowano prawą ręką, a Leonardo był leworęczny. Badania trwają. Rysunek jest delikatny, dlatego praca z nim jest trudna - zaznacza konserwator Bruno Mottin.

Kobieta ze szkicu węglem przyjęła pozycję podobną do Mona Lizy, ale uwieczniono ją bardziej z boku, z głową silniej odchyloną w lewą stronę. Obie - Gioconda i Monna Vanna - trzymają prawą dłoń na lewym nadgarstku.

Gdy w 1862 r. hrabia d'Aumale kupił Monna Vannę, szkic przypisywano Leonardowi. Analizy z początku XX w. sprawiły jednak, że dzieło zaczęto przypisywać uczniowi da Vinci. Na świecie istnieje ok. 20 aktów przypominających Mona Lizę. Do najsławniejszych należy Donna Nuda z Ermitażu.

Deldicque podkreśla, że perspektywa przypisania Monna Vanny renesansowemu mistrzowi jest, oczywiście, kusząca, ale by rozstrzygnąć tę kwestię, trzeba prowadzić dalsze badania. Czeka nas następny miesiąc analiz, a potem bardzo mozolne, czasochłonne prace z zakresu historii sztuki [...].

Mottin podkreśla, że zespół ma nadzieję ujawnić tożsamość twórcy w ciągu 2 lat, a więc dokładnie na wystawę w Château de Chantilly, która upamiętni 500. rocznicę śmierci da Vinciego.