Były menedżer Mozilli wieszczy przegraną Firefoksa

2 czerwca 2017, 13:15 | Technologia

Niedawno Mozilla rozpoczęła kampanię zachęcającą użytkowników Chrome'a do porzucenia go na rzecz Firefoksa. Tymczasem były Andreas Gal, były prezes ds. technologicznych (CTO) Mozilli, stwierdził na swoim blogu, że Chrome wygrał wojnę przeglądarek i dla Firefoksa nie ma przyszłości.

Gal był przez siedem lat CTO Mozilli, którą opuścił przed dwoma laty dla startupu. W reakcji na kampanię zachęcającą do porzucenia Chrome'a Gal przytacza statystyki StatCounter, z których wynika, że na rynku urządzeń mobilnych i stacjonarnych Chrome ma 55% udziałów, tymczasem IE oraz Firefox po 5-8 procent. Jeśli trend z ostatnich 6 lat się utrzyma, to w ciągu 2-3 lat IE będzie praktycznie martwy, a Firefox, niestety, nie poradzi sobie o wiele lepiej, jego udziały wyniosą 2-3 procent – pisze Gal.

Mężczyzna zauważa, że udziały rynkowe obu przeglądarek będą spadały, gdyż deweloperzy nie testują swoich produktów pod kątem zgodności z tak mało popularnym oprogramowaniem, zatem będzie pojawiało się coraz więcej problemów, które tylko zachęcą użytkowników do porzucania FF oraz IE na rzecz Chrome'a.

Jeśli przyjrzymy się wyłącznie rynkowi urządzeń stacjonarnych to Firefox ma tam znacznie lepszą pozycję, ale również widoczny jest trend spadkowy. Gal uważa, że na desktopach Firefox przetrwa, ale powoli zmniejszająca się popularność spowoduje, że nie będą doń napływali nowi użytkownicy.