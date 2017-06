Magnetyczna winda Multi porusza się w pionie i poziomie

Firma ThyssenKrupp zrealizowała swoją zapowiedź z 2014 roku i zaprezentowała pierwszą windę, która może poruszać się w pionie i poziomie. Urządzenie wykorzystuje silniki liniowe, podobne do tych wykorzystywanych w maglevie i HyperLoop.

Pierwsza demonstracja windy Multi odbyła się w wieży w Rottweil. Jak widać na materiale wideo, do kabiny nie są podłączone żadne kable. Winda porusza się na szynach działających jak silnik liniowy, a przyspieszenie zyskuje dzięki polom magnetycznym. Gdy winda zatrzymuje się na piętrze, szyny mogą zmienić położenie i kabina może przemieszczać się np. nie w górę lub w dół, a w lewo lub prawo.

ThyssenKrupp uważa, że w budynku można by umieścić liczne szyby wind, a oprogramowanie tak dobierałoby trasy poszczególnych kabin, by zaoszczędzić czas ludzi i unikać przestojów. Nowa winda rozwiąże też problem transportu w wysokich budynkach. Obecna technologia pozwala na bezpieczne uniesienie windy na kablach na wysokość do 490 metrów, w wysokich budynkach stosuje się zatem cały system wind. Multi nie tylko pozwoli na poradzenie sobie z tym problemem, ale umożliwi również zaoszczędzenie miejsca i da architektom większą swobodę w projektowaniu budynków.

Jeden z niemieckich deweloperów. OVG Real Estate, już zapowiedział instalację nowej windy w budynku East Side Tower w Berlinie. Niestety Multi w najbliższej przyszłości prawdopodobnie nie trafi do zbyt wielu budynków. System ThyssenaKruppa jest bowiem pięciokrotnie droższy niż standardowe windy.