NASA testuje technologię sprowadzania niewielkich satelitów na Ziemię

NASA testuje technologie, które pozwolą na bezpieczne posadowienie niewielkich urządzeń na Ziemi i innych ciałach niebieskich. Testy prowadzone są za pomocą Technology Educational Satellite (TechEdSat-5), który został wystrzelony 9 grudnia ubiegłego roku i po dwóch miesiącach pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej opuścił ją 6 marca.

Niewielki satelita został wyposażony w Exo-Brake. To reagujące na ciśnienie elastyczne urządzenie hamujące przypominające spadochron o kształcie krzyża. Gdy się ono otwiera, zwiększa się opór aerodynamiczny, wywierany na satelitę przez atmosferę Ziemi. W ten sposób dochodzi do szybszej i – co ważniejsze – planowanej deorbitacji satelity. Zwykle deorbitacji dokonuje się za pomocą silnika. Nowa technologia ma umożliwić przeprowadzenie jej bez potrzeby używania silnika i paliwa. Dzięki temu, jak ma nadzieję NASA, uda się opracować sposób na tanie i precyzyjne sprowadzanie satelitów czy urządzeń z próbkami naukowymi z powrotem na Ziemię. Dzięki znacznie łatwiej byłoby np. transportować próbki z ISS.

Technologia, nad którą pracuje NASA, może zostać wykorzystana również poza naszą planetą. Za jej pomocą można będzie bowiem posadowić na powierzchni np. Marsa czy innych planet niewielkie urządzenie badawcze.