Najnowszy satelita NOAA przekazał pierwsze zdjęcia Ziemi

10 godz. temu | Astronomia/fizyka

GOES-16, pierwszy z satelitów geostacjonarnych NOAA (Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna) przyszłej generacji, przekazał na Ziemię pierwsze zdjęcia w wysokiej rozdzielczości wykonane za pomocą urządzenia Advanced Baseline Imager. Są wśród nich kompozytowe pełnokolorowe fotografie Półkuli Zachodniej wykonane 15 stycznia. Dzięki nim eksperci mogą sprawdzić, jak sprawuje się ABI, urządzenie, które działa w 16 zakresach fali światła.

ABI jest w stanie co 15 minut dostarczyć zdjęcia całej planety, co 5 minut zdjęcia kontynentalnej części USA, a co 30 sekund - fotografie interesującego obszaru, na którym mają właśnie miejsce wybuchy wulkanów, huragany, pożary i inne tego typu zjawiska. ABI fotografuje naszą planetę pięciokrotnie szybciej niż aparatura na wcześniej wystrzelonych satelitach GEOS, a zdjęcia mają czterokrotnie większą rozdzielczość, dzięki czemu meteorolodzy mogą dostrzec mniejsze elementy atmosfery.

Możliwość zobaczenia pierwszych fotografii z GOES-16 była czymś niezwykłym dla całego zespołu naukowego i inżynieryjnego, które wspólnie pracowały nad wystrzeleniem satelity. Pozwoli on na lepsze przewidywanie pogody - mówi Stephen Voltz odpowiedzialny z NOAA za wydział Satellite and Information Services. Niezwykle wyraźne zdjęcia spełniły nasze oczekiwania. Wspólnie ze społecznością meteorologów zrobimy z nich dobry użytek - dodaje.

Oprócz wspomnianej już fotografii Półkuli Zachodniej GOES-16 przekazał zdjęcie kontynentalnych USA pokazujące silny układ burzowy nad Ameryką Północną, grupę 16 zdjęć USA w dwóch zakresach światła widzialnego, czterech bliskich podczerwieni i 10 w podczerwieni, fotografię pyłu unoszącego się nad wybrzeżami Afryki, zdjęcie Karaibów i Florydy pokazujące płytkie wody w okolicy, zdjęcie Argentyny z chmurami zbierającymi się nad górami w południowo-zachodniej części kraju.

GOES-16 został wystrzelony 19 listopada ubiegłego roku. Obecnie znajduje się na wysokości około 36 888 kilometrów nad Ziemią. Do maja NOAA podejmie decyzję co do planowanej stałej orbity dla GOES-16 i do listopada bieżącego roku satelita zacznie na niej pracę. Kolejny satelita nowej generacji zostanie wystrzelony wiosną przyszłego roku. Zyskał tymczasową nazwę GOES-S i jest obecnie testowany w laboratoriach firmy Lockheed Martin. Testy zajmą około roku. Gdy trafi na orbitę zostanie przemianowany na GOES-17.