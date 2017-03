Norwegowie sprawdzają, czy internauta przeczytał komentowany tekst

Rozpalone do czerwoności głowy komentujących, wyzwiska, komentarze odbiegające od tematu to codzienność internetu. A bardziej uważni czytelnicy oraz dziennikarze wiedzą, że wielu komentujących nawet nie czyta tekstu, który komentują. Dlatego też norweski wydawca NRK postanowił przeprowadzić interesujący eksperyment. Postanowił sprawdzić, czy zabierający się do komentowania internauta w ogóle przeczytał tekst, do którego ma zamiar się odnieść.

Jak to zrobić? W prosty sposób. Umieszczając quiz pod artykułami. Na razie eksperyment prowadzony jest na niewielkiej liczbie tekstów. Pytania umieszczono jedynie pod najważniejszymi newsami. Nie są one zbyt wymagające, ale pozwalają upewnić się, że ten, kto ma zamiar napisać komentarz, przynajmniej przejrzał artykuł. W ten sposób można uniknąć nie tylko ewidentnych pomyłek, gdy komentujący odnosi się do nie tego tekstu, do którego miał zamiar oraz wyeliminować osoby mające w zwyczaju wypowiadać się na tematy, z którymi nawet pobieżnie się nie zapoznały. Czas pokaże, czy metoda NRK się upowszechni.