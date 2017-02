Nie żyje Masaya Nakamura, założyciel Namco, twórca Pac-Mana

Masaya Nakamura, założyciel firmy Namco i "ojciec Pac-Mana" zmarł w wieku 91 lat. Stworzona w jego firmie gra Pac-Man jest do dzisiaj fenomenem kulturowym, a Księga Rekordów Guinessa uznała ją za najbardziej popularną grę w automatach na żetony.

Nakamura założył swoją firmę w 1955 roku jak Nakamura Manufacturing, która rozpoczęła karierę jako operator karuzel na dachu jednego z supermarketów w Yokohamie. W 1958 roku firma została przemianowana na Nakamura Amusement Machnine Manufacturing Company (Namco). W 1970 wyprodukowała mechaniczny symulator jazdy "Racer".

W 1974 roku Nakamura zdecydował się na zakup przeżywającego trudności finansowe Atari Japan. Konkurent, Sega, oferował 50 000 USD. Nakamura zaproponował 800 000 USD. W końcu stanęło na 500 000 dolarów, które Atari bardzo chętnie przyjęło i pozbyło się swojego japońskiego oddziału. Wszyscy uznali, że Nakamura jest niespełna rozumu, ale okazało się, że to on miał rację. Wraz z Atari Japan NAMCO zyskało bowiem na 10 lat wyłączność na sprzedaż gier Atari w Japonii. Firma rozpoczęła produkcję automatów do gier z tytułami Atari. Już kilka lat później Namco otworzyło swój oddział w USA, a pierwsze gry - Gee Bee i Galaxian - zrewolucjonizowały branżę gier wideo, gdyż jako pierwsze wykorzystywały grafikę RGB. Jednak to Pac-Man z 1980 roku był tytułem, dzięki któremu NAMCO stało się znane na całym świecie.

Namco stworzyło też pierwszą grę dla wielu graczy. W Final Lap mogło rywalizować ze sobą 8 osób grających przy czterech podwójnych automatach połączonych prostą siecią.

W 2007 roku za swoje osiągnięcia Nakamura został uhonorowany Orderem Wschodzącego Słońca. Z informacji prasowej opublikowanej przez jego firmę dowiadujemy się, że Masaya Nakamura zmarł 22 stycznia.