W Palenque odkopano pałac władcy

Dwójka archeologów z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej odkryła kompleks pałacowy w Palenque. W artykule opublikowanym na łamach PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) Elsa Redmond i Charles Spencer opisują swoją dotychczasową pracę.

Palenque to niezwykle ważne stanowisko archeologiczne na południu Meksyku. Około połowy XVIII wieku odkryto tam ruiny miasta Majów. Trwające od dziesięcioleci prace archeologiczne odsłaniają kolejne wspaniałe zabytki. Dotychczas udało się zbadać około 2,5 km2 terenu, a najprawdopodobniej jest to mniej niż 10% oryginalnej powierzchni państwa-miasta. Redmond i Spencer pracują tam od 1993 roku, a ostatnio zaczęli wykopaliska w północnej części stanowiska. Specjaliści uważają, że mogło się tam znajdować centrum i siedziba władcy.

Amerykanie odkryli pozostałości pałacu, którego wiek oszacowali na 2100-2300 lat. Zdaniem Redmond i Spencera znalezisko może potwierdzać teorie mówiące, że tamtejsza cywilizacja stworzyła jedne z najwcześniejszych państw w Mezoameryce.

Z dotychczasowych badań wynika, że pałac miał około 2790 metrów kwadratowych powierzchni, znajdowała się w nim nie tylko część mieszkalna, ale również część administracyjna, schody, jadalnia oraz miejsce obrzędów religijnych. Techniki budowlane wyprzedzały swoje czasy, a pałac postawiono od razu, nie był z czasem rozbudowywany, co świadczy o dużym wysiłku organizacyjnym. Jego rozmiary świadczą zaś o tym, że lokalny władca miał do dyspozycji sporą siłę roboczą. W pałacu znajdował się zbiornik na deszczówkę oraz dreny, za pomocą których rozprowadzano czystą wodę i usuwano ścieki.

Odkrywcy budowli nie wykluczają, że jest to najstarszy wielofunkcyjny pałac w okolicy i może nam wiele powiedzieć o organizacji społecznej sprzed 2000 lat.