Androidowy Pattern Lock jest bardzo łatwy do złamania

7 godz. temu | Bezpieczenstwo IT

Eksperci ostrzegają, że obecny w Androidzie mechanizm Pattern Lock jest łatwy do złamania. Wystarczy pięć prób, by odblokować 95% urządzeń wykorzystujących to rozwiązanie. Badania przeprowadzone przez specjalistów z Lancaster University, chińskiego Uniwersytetu Północnozachodniego oraz University of Bath wykazały, że atak łatwo jest przeprowadzić za pomocą odpowiedniego oprogramowania i kamery wideo.

Mechanizm Pattern Lock wykorzystuje zestaw kropek widoczny na wyświetlaczu. Użytkownik rysując palcem zdefiniowany przez siebie wcześniej wzór, odblokowuje urządzenie. Wystarczy jednak, że napastnik potajemnie sfilmuje użytkownika odblokowującego swojego Androida, a następnie przepuści film przez oprogramowanie do śledzenia ruchów palców względem urządzenia. Oprogramowanie podpowie wówczas kilka możliwych wzorców użytych przez właściciela urządzenia. Jeśli zatem złodziej obserwuje nas w kawiarni, sklepie czy autobusie, może potajemnie nagrać nas jak odblokowujemy smartfon czy tablet, a gdy nam ukradnie urządzenie wystarczy mu pięć prób i w 95% zyska do niego dostęp.

Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że w przypadku nagrywania ofiary za pomocą smartfonu możliwe jest uzyskanie odpowiedniego obrazu z odległości 2,5 metra. Gdy złodziej używa cyfrowej lustrzanki może nas filmować z odległości 9 metrów. Badacze przeprowadzili liczne ataki na 120 różnych wzorców. Wystarczyło 5 prób, by złamać 95% z nich. Co interesujące, okazało się, że im bardziej skomplikowany wzór, z tym większą łatwością był on identyfikowany przez oprogramowanie do określania pozycji palców. Dzieje się tak, gdyż zostawia on mniejsze pole do interpretacji.

W czasie testów już za pierwszym razem udało się złamać wszystkie z wyjątkiem jednego wzorców uznanych za złożone, 87,5% wzorców o średnim stopniu skomplikowania i 60% prostych wzorców. Z Pattern Lock korzysta około 40% użytkowników Androida. Co gorsza, często ustawiają oni ten sam wzór dla wielu urządzeń.

Pattern Lock jest bardzo popularny wśród użytkowników Androida. Ludzie wykorzystują ten mechanizm nie tylko do blokowania urządzenia, ale również do transakcji finansowych, gdyż uważają go za bezpieczny. Nasze badania pokazały, że jego używanie jest bardzo ryzykowne - mówi główny autor badań doktor Zheng Wang z University of Lancaster. Wbrew temu, co sądzą ludzie, skomplikowane wzory nie oferują lepszej ochrony. Wręcz przeciwnie, są łatwiejsze do złamania, zatem bardziej bezpieczne jest używanie prostszych wzorów - dodaje Guxin Ye z Uniwersytetu Północnozachodniego.