Pekin znacząco obniża zużycie węgla

Władze duszonego smogiem Pekinu zapowiedziały podjęcie w bieżącym roku nadzwyczajnych kroków mających na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Jednym z takich działań jest kolejne już zmniejszenie zużycia węgla. Tym razem ma ono spaść w ciągu roku aż o 30%. Spróbujemy w bieżącym roku zrealizować politykę zero węgla w sześciu głównych dzielnicach Pekinu oraz na południowej równinie - powiedział burmistrz Cai Qi. Z miasta mają też zniknąć indywidualne piece węglowe. Jeśli plan zostanie zrealizowany, to w bieżącym roku zużycie węgla w 21-milionowej metropolii wyniesie mniej niż 7 milionów ton. Jeszcze niedawno władze Pekinu zapowiadały, że w bieżącym roku zmniejszą zużycie węgla do mniej niż 10 milionów ton. W roku 2013 Pekin zużywał 22 miliony ton węgla.

Pekin importuje energię z sąsiednich prowincji, przez co pojawiają się oskarżenia, iż miasto przerzuca swoje zanieczyszczenia na inne regiony.

Rezygnacja z węgla to nie jedyny element strategii władz stolicy Państwa Środka. Cai zapowiedział, że z ulic zostanie wyeliminowanych 300 000 przestarzałych pojazdów. Ruch samochodowy odpowiedzialny jest w Pekinie za około 33% emisji PM 2.5. Chińskie miasta zostały zobowiązane przez rząd do przestrzegania krajowych norm określających średnioroczne zanieczyszczenie na poziomie 35 mikrogramów PM 2.5. W Unii Europejskiej norma ta wynosi 25 mikrogramów.

W roku 2015 średnioroczny poziom PM 2.5 w Pekinie wyniósł 73 mikrogramy na metr sześcienny. Od połowy grudnia poziom tych pyłów często przekracza 500 mikrogramów.