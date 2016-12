Politechnika Krakowska komercjalizuje naukę

7 grudnia 2009, 17:01

Rozwój gospodarczy współczesnego świata jest w znacznej mierze oparty na rozwoju nauki i wprowadzanych innowacjach. Przedsiębiorstwa coraz bardziej nastawione są na podnoszenie własnej konkurencyjności poprzez wprowadzanie innowacji i nowych technologii, technologii w dużej mierze powstającej w uczelniach wyższych. Dlatego Politechnika Krakowska kładzie coraz większy nacisk na transfer innowacji do przemysłu oraz komercjalizację wyników badań wypracowanych przez naukowców. Problem polega jednak na tym, by odpowiednio przygotować do tej roli naukowców, aby potrafili rozpoznać potrzebę rynku i właściwie wycenili swoją wiedzę.

Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska podjęło realizację projektu Cykl szkoleń dla pracowników naukowych, mających na celu usprawnienie transferu wyników badań z uczelni do przemysłu, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było zaznajomienie pracowników jednostek naukowych z realiami biznesu i procesem komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych. W listopadzie 2009 roku, sukcesem zakończyła się druga i ostatnia edycja szkoleń. W obu cyklach szkoleniowych uczestniczyli naukowcy z całej Polski, którzy prowadzą prace badawczo-rozwojowe lub wspierają proces komercjalizacji wyników badań.

Mocną stroną szkoleń był podział na część wykładowa i warsztatową oraz udział przedstawicieli przedsiębiorstw w roli prelegentów, którzy na co dzień spotykają się z barierami współpracy nauki z przemysłem. Takie działanie zapewniło praktyczny charakter zajęć. Prelegenci podkreślali, że już na etapie tworzenia projektów badawczo-rozwojowych pracownicy naukowi powinni pomyśleć o potencjale komercyjnym wyników badań. Przekonywali do potrzeby badania rynku, stanu techniki oraz zapotrzebowania przemysłu na rozwiązania naukowe jeszcze przed przygotowaniem projektu. Szkolenie było szczególnie interesujące ze względu na możliwość wymiany międzynarodowych doświadczeń z zagranicznymi ekspertami z zakresu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych.

Podczas warsztatów naukowcy mieli okazję zapoznać się z narzędziami wspomagającymi zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi oraz sposobami poszukiwanie partnerów do współpracy naukowo-technologicznej. Uczestnicy dowiedzieli się na jakie ważne aspekty prawne należy zwrócić uwagę przy tworzeniu i negocjowaniu dokumentów handlowych. Warsztaty z negocjacji oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej z przedsiębiorcami nakierowane były na rozwijanie umiejętności interpersonalnych. W tych zajęć uczestnicy podjęli próbę zdefiniowania stereotypowych cech naukowca i przedsiębiorcy utrudniających ich wzajemną współpracę. Pozwoliło to na zidentyfikowanie wzajemnych problemów komunikacyjnych. Według uczestników szkoleń bardzo przydatne w kontaktach z przedsiębiorcami będą wskazówki, jak zachowywać się na spotkaniach biznesowych oraz jakie są najczęstsze błędy popełniane przez pracowników jednostek naukowych w kontaktach z przedstawicielami przemysłu.