Kolejnej amerykańskiej firmie grozi spora grzywna

Qualcomm przegrał apelację złożoną przed sądem UE. Koncernowi grozi teraz grzywna w wysokości 580 000 euro dziennie za niedostarczenie europejskim urzędom antymonopolowym wymaganych przez nie informacji.

Amerykańska firma została oskarżona przez Komisję Europejską, że wykorzystała niezgodne z prawem metody by doprowadzić do przymusowego wykupu akcji brytyjskiej firmy Icera, produkującej oprogramowanie dla telefonów. W ubiegłym miesiącu Qualcomm poprosił sąd o wydanie nakazu wstrzymania wykonania kary. Prezes sądu, Marc Jaeger, właśnie odmówił prośbie.

To nie jedyne kłopoty, jakie ma Qualcomm na terenie UE. Firma jest też oskarżona o to, że od roku 2011 płaciła swoim największym klientom za to, że w swoich produktach używali wyłącznie chipsetów Qualcommu. Jeśli firma zostanie uznana za winną, grozi jej grzywna w wysokości do 10% globalnych dochodów.