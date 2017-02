Odkryto 12. jaskinię, w której przechowywano zwoje z Qumran

Archeolodzy dokonali jednego z najważniejszych od 60 lat odkryć w Qumran. Wykopaliska w jednej z jaskiń dowiodły, że przechowywano w niej zwoje z Drugiej Świątyni. W związku z tym uczeni postulują, by jaskinię tę uznać za 12. w której były słynne zabytki. Wiadomo też, że jaskinia została splądrowana przez Beduinów w połowie ubiegłego wieku.

Okrycia dokonali doktorzy Oren Gutfeld i Ahiad Ovadia z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz doktor Randall Price i jego studenci z Liberty University w USA. Po raz pierwszy od 60 lat znaleziono nową jaskinię ze zwojami i przeprowadzono w niej profesjonalne wykopaliska.

W niszach i tunelu na końcu jaskini znaleziono dzbany, w których składowano zwoje, i ich pokrywy. Wszystkie dzbany były rozbite, ich zawartość ukradziono. Archeolodzy znaleźli też dwa kilofy. Okazało się, że pochodzą one z lat 50. ubiegłego wieku, wówczas zatem doszło do splądrowania jaskini.

Byliśmy najbliżej od 60 lat odkrycia nowych zwojów z Morza Martwego. Dotychczas powszechnie uważano, że zwoje z Qumran znajdowały się w 11 jaskiniach. Teraz wiemy, że istnieje 12. jaskinia. Jej odkrycie oznacza, że nie możemy być pewni, iż zwoje znad Morza Martwego, które za pośrednictwem Beduinów trafiły na rynek, pochodzą z jaskiń od 1 do 11 - mówi doktor Gutfeld.

Uczeni są pewni, że w dzbanach znajdowały się słynne zwoje, gdyż w jaskini znaleziono też kawałek pergaminu, który był przygotowany do pisania na nim, skórzany pasek, którym zwoje były wiązane, materiał, w który zwoje zawijano i wiele innych przedmiotów, wskazujących ponad wszelką wątpliwość, co znajdowało się w jaskini. Ponadto odkryto tam również groty strzał, pieczęć wykonaną z kamienia półszlachetnego i ostrza. Archeolodzy stwierdzili, że jaskinia była używana od chalkolitu do neolitu.

Odkrycie nowej jaskini pokazuje również, że przed archeologami jest jeszcze wiele pracy. Niewykluczone bowiem, że istnieją jaskinie zawierające wiele bezcennych zabytków. Ciągle ścigamy się ze złodziejami. Izrael musi przeznaczyć odpowiednie środki i rozpocząć, we współpracy z lokalnymi mieszkańcami, operację systematycznych wykopalisk we wszystkich jaskiniach na Pustyni Judzkiej - mówi Israel Hasson, dyrektor generalny Izraelskiej Służby Starożytności.