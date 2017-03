Wielki posąg Ramzesa II w slumsach Kairu

7 godz. temu | Humanistyka

W slumsach Kairu archeolodzy z Egiptu i Niemiec odkopali 8-metrowy posąg Ramzesa II, który rządził Egiptem przed ponad 3000 lat. Odkrycie, uznane przez Ministerstwo Starożytności za najważniejszych w historii, miało miejsce w pobliżu ruin świątyni w starożytnym Heliopolis. Obecnie jest to wschodnia część Kairu. W ubiegły wtorek zadzwonili do mnie i poinformowali o odkryciu wielkiego posągu króla, prawdopodobnie Ramzesa II, wykonanego z kwarcytu, mówi minister Khaled al-Anani.

Ramzes II (Ramzes Wielki) był trzecim faraonem z XIX dynastii, jednym z najwybitniejszych władców Nowego Państwa. Panował przez ponad 66 lat, za jego czasów podpisano pierwszy znany traktat pokojowy, zawarty pomiędzy Egiptem a Hetytami. Daty jego panowania nie są pewne, jednak wielu historyków wskazuje na lata 1279-1213 przed Chrystusem. Ramzes II z powodzeniem prowadził kilka wojen i rozszerzył granice swojego państwa od Syrii po Nubię. Następcy nazywali go „Wielkim Przodkiem”.

Znaleźliśmy popiersie oraz dolną część głowy, a po jej wydobyciu odkryliśmy też koronę i fragment prawego ucha – mówi minister Anani. W miejscu znalezienia olbrzymiego posągu odkopano też 80-centymetrową statuę Setiego II, wnuka Ramzesa II.

Świątynia Słońca w Heliopolis została ufundowana przez Ramzesa II, co przydaje wagi argumentowi, iż znaleziony obok posąg przedstawia wybitnego faraona. Świątynia była jedną z największych tego typu konstrukcji w Egipcie, rozmiarami niemal dwukrotnie przewyższała Karnak.

Archeolodzy pracując obecnie nad odnalezieniem wszystkich fragmentów obu posągów. Zostaną one zrekonstruowane, a jeśli badania dowiodą, że mamy do czynienia z posągiem Ramzesa II to stanie on przed wejściem do Wielkiego Muzeum Egipskiego, którego otwarcie planowane jest na rok 2018.