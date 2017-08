Opłakane skutki wadliwej aktualizacji „inteligentnego” zamka do drzwi

W coraz bardziej podłączonym do internetu i polegającym na oprogramowaniu świecie mogą czekać nas niemiłe niespodzianki. Jedna z nich czekała użytkowników „inteligentnych” zamków do drzwi firmy Lockstate. Zamki RemoteLock LS6i przestały częściowo działać po wadliwej aktualizacji oprogramowania. Problem jest szczególnie uciążliwy dla osób wynajmujących domy i mieszkania w systemie AirBnB.

RemoteLock LS6i można otworzyć za pomocą fizycznego klucza, kodu PIN lub WiFi. Jako, że zamek ten daje takie możliwości, wiele osób wynajmujących swoje nieruchomości za pośrednictwem AirBnB korzysta z tego rozwiązania, by dać wynajmującym dostęp bez konieczności przekazywania im klucza. Zamek pozwala bowiem na wygenerowanie tymczasowego kodu dostępu, co jest niewątpliwie bardzo wygodnym rozwiązaniem, szczególnie, gdy właściciel nieruchomości mieszka daleko od niej. Unika się w też w ten sposób ryzyka, że nieuczciwy wynajmujący np. dorobi klucze i okradnie kolejnych gości.

I tutaj pojawił się poważny problem. Około 500 osób straciło możliwość otwarcia drzwi wynajmowanej nieruchomości. Co prawda firma Lockstate twierdzi, że wystarczy tylko zainstalować nowe oprogramowanie, ale niektórzy z użytkowników wspomnianego zamka informują, że musieli go zdemontować i wysłać do producenta.