Kolosalny wzrost zysku SK Hynix

7 godz. temu | Technologia

Południowokoreański producent układów scalonych SK Hynix poinformował, że w drugim kwartale jego zysk netto zwiększył się aż 9-krotnie. Za świetne wyniki finansowe odpowiadała świetna sprzedaż chipów DRAM i NAND. Dzięki temu zysk firmy zwiększył się z 286 miliardów wonów w II kwartale ubiegłego roku do 2,46 biliona wonów (2,2 miliarda USD) w kwartale bieżącym. W tym samym czasie zysk operacyjny zwiększył się niemal 6-krotnie i wyniósł rekordowe 3,05 bilina wonów. Przedstawiciele SK Hynix oświadczyli, że na rekordowe wyniki wpłynęły dobre warunki rynkowe i rosnące ceny układów scalonych.

Firma sprzedała o 3% układów DRAM więcej, a ich średnia cena była o 11% wyższa niż kwartał wcześniej. Było to spowodowane dużym popytem na rynku serwerów. Spadek o 6% zanotowano za to na rynku NAND, co było związane z gorszymi wynikami sprzedaży smartfonów. Mimo to cena NAND zwięszyła się o 8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Firma spodziewa się dużych zysków również w drugiej połowie bieżącego roku. Przewiduje się bowiem dobrą sprzedaż na rynku serwerów, a producenci smartfonów zapowiadają debiuty nowych modeli.

Koreańczycy chcą też przyspieszyć budowę fabryk w Wuxi (Chiny) i Cheongju (Korea). Zakłady mają być ukończone przed IV kwartałem 2018 roku. Początkowo koniec ich budowy planowano na I kwartał 2019.

SK Hynix zwiększy produkcję układów LPDDR4X, które trafiają na rynek highendowych smartfonów oraz rozpocznie masową produkcję 1Xnm DRAM, a w nowej fabryce M14 pełną parą ruszy produkcja układów 3D NAND.