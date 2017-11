Grafenowe kule zwiększają pojemność i skracają czas ładowania akumulatorów

Należący do Samsunga Advanced Institute of Technology wzbogacił akumulatory litowo-jonowe o „grafenowe kule”, zwiększając w ten sposób pojemność akumulatorów o 45% i pięciokrotnie skracając czas ich ładowania. Co ważne, nie wpływa to na żywotność urządzenia, która po 500 cyklach ładownia/rozładowania utrzymuje 78% oryginalnej pojemności, co jest wynikiem typowym dla akumulatorów litowo-jonowych. Grafen zwiększa stabilność i przewodnictwo, dzięki czemu akumulator dobrze znosi szybkie ładowanie.

Na łamach Nature badacze Samsunga opublikowali szczegółowy opis „kul grafenowych”, sposobu ich działania i produkcji. Technologia znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, wiadomo zatem, że wykonanych za jej pomocą akumulatorów nie powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie. Jednak może mieć ona olbrzymi wpływ na rynek akumulatorów przyszłości. Przynajmniej na ten jego segment, który dotyczy elektronicznych gadżetów.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że badacze Samsunga uważają, iż ich pomysł uda się skalować, a „grafenowe kule” mogą trafić do akumulatorów zasilających samochody elektryczne. Jako, że ładowanie samochodu elektrycznego z typowego domowego gniazdka może trwać od kilku do kilkunastu godzin, pięciokrotne skrócenie tego czasu z pewnością wpłynęłoby na rozpowszechnienie się pojazdów elektrycznych.

Samsung złożył już w USA i Korei Południowej wnioski patentowe na technologię „grafenowych kul”. Brak jednak informacji, kiedy trafi ona na sklepowe półki.