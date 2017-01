Wyciekła specyfikacja Snapdragona 835

2 godz. temu | Technologia

W bieżącym roku do highendowych smartfonów trafi procesor Snapdragon 835 Qualcomma. Właśnie wyciekła specyfikacja tej kości. Z opublikowanych w sieci slajdów dowiadujemy się, że Snapdragon 835 korzysta z czterech rdzeni Kryo 280 taktowanych zegarem do 2,45 GHz i z 2 megabajtami pamięci L2. Ponadto wbudowano weń 4 kolejne mniej wydajne rdzenie o częstotliwości pracy do 1,9 GHz i 1 MB L2. Za obługę grafiki odpowiedzialny jest rdzeń Adreno 540, który ma być do 20% bardziej wydajny od Adreno 530.

Snapdragon 835 został wykonany w technologii 10 nm dzięki czemu ma pobierać o 50% energii niż starszy od niego o trzy generacje Snapdragon 801. W nowy procesor wbudowano też gigabitowy modem Snapdragon X16 LTE.

Już przed kilkoma miesiącami pojawiły się informacje, że SoC Snapdragon będą pierwszymi kośćmi ARM, na których można będzie uruchomić te same programy, które działają na Windows 10. O tym, jak to działa, możemy przekonać się oglądając poniższy film przygotowany przez Microsoft.