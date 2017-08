Okulary z ogniwami słonecznymi na soczewkach

Organiczne ogniwa słoneczne są elastyczne, przezroczyste i bardzo lekkie. Można je produkować w różnych kształtach i kolorach. Nadają się więc do wielu zastosowań, w których nie sprawdziłyby się krzemowe ogniwa słoneczne. Ostatnio zespół z Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zaprezentował okulary przeciwsłoneczne z nałożonymi na szkła barwnymi, półprzezroczystymi ogniwami słonecznymi, które zasilają mikroprocesor i 2 wyświetlacze.

Niemcy podkreślają, że ich wynalazek toruje drogę przyszłym rozwiązaniom, np. integracji ogniw słonecznych w okna. Wg nich, w przypadku oszklonych wieżowców zastosowanie modułów z ogniwami wydaje się oczywistym sposobem przekształcania pochłoniętego światła w prąd elektryczny.

Inteligentne Solar Glasses zespołu dr. Alexandra Colsmanna mają mierzyć i wyświetlać w formie wykresów słupkowych dane nt. temperatury otoczenia i natężenia oświetlenia. Wyposażone w ogniwa słoneczne soczewki pasują do dostępnych w handlu oprawek; mają grubość ok. 1,6 mm i ważą ok. 6 g (całkiem jak szkła w zwykłych okularach słonecznych).

Mikroprocesor i wyświetlacze znajdują się w zausznikach. Okulary działają też w pomieszczeniach. Przy natężeniu oświetlenia rzędu 500 luksów każda z soczewek nadal generuje do 200 miliwatów mocy. Wg autorów publikacji z pisma Energy Technology, to wystarczy do zasilania aparatów słuchowych czy krokomierzy.