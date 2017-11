SpaceX przeprowadzi najbardziej tajną ze swoich misji

SpaceX rozpoczyna odliczanie do swojej kolejnej tajnej misji kosmicznej. Od czasu uzyskania odpowiedniej licencji od Sił Powietrznych USA firma Muska wykonała dwie misje. Pierwsza z nich miała miejsce w maju, kiedy to w przestrzeń kosmiczną trafił tajny ładunek wyniesiony na zamówienie Narodowego Biura Rozpoznania (National Reconnaissance Office – NRO). We wrześniu rakieta Falcon 9 na zlecenie US Air Force wyniosła zaś tajemniczy pojazd X-37B.

Jutro o godzinie 2 w nocy czasu polskiego wystartuje kolejna, najbardziej tajemnicza z misji. O misji Zuma opinia publiczna dowiedziała się zaledwie przed miesiącem, gdy oficjalnie ujawniono, że się ona odbędzie. SpaceX dopiero w ubiegłym tygodniu przyznała, że otrzymała zlecenie jej wykonania. Jedyne, co wiadomo na pewno to fakt, że urządzenia, które trafią tym razem na orbitę dostarczyła firma Northrop Grumman.

W oficjalnych dokumentach misji jest mowa wyłącznie o „pojeździe Zuma”, który ma trafić na niską orbitę okołoziemską. Nie wiadomo, na czyje zlecenie jest on wystrzeliwany. To nietypowe, gdyż zwykle informacja o tym, która z agencji zleciła misję jest podawana do wiadomości publicznej. NRO wydało oficjalne oświadczenie, w którym czytamy, że Zuma nie należy do tej organizacji. Z dostępnych informacji nie sposób domyślić się, ani czym Zuma jest, ani jaką ma masę, ani czym pojazd będzie się zajmował.

Początkowo Zuma miała zostać wystrzelona wczoraj, 15 listopada. Start przesunięto na dzisiejszą noc. Jeśli i to się nie uda, kolejny start będzie mógł odbyć się już jutro.