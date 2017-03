Sparalepis tingi - ryba sprzed ery ryb

Prehistoryczny gatunek ryby z niezwykłymi łuskami i zębami z formacji Kuanti w południowo-zachodnich Chinach mógł wyewoluować przed tzw. erą ryb.

Erą ryb nazywa się dewon, ponieważ w porównaniu do syluru nastąpił wtedy duży wzrost liczebności i różnorodności ryb szczękoustych.

Dotąd zapis kopalny żuchwowców z syluru bazował na bardzo fragmentarycznych pozostałościach, co ograniczało rozumienie ich wczesnej ewolucji. Ostatnie odkrycia z formacji Kuanti dużo jednak wniosły do tej dziedziny. Tutejsze warstwy osadów z rybami datują się na ostatnią część syluru, czyli ludlow (ok. 423 mln lat temu).

Brian Choo z Flinders University i jego zespół opisali na łamach PLoS ONE nowy rodzaj i gatunek ryby kostnoszkieletowej - Sparalepis tingi. U S. tingi, współczesnej jej prymitywnej ryby mięśniopłetwej Guiyu oneiros i nieco późniejszej Psarolepis występowała obręcz barkowa z kolcami i elementami skórnymi. Elementy skórne znajdowały się również w obręczy miednicznej.

U Sparalepis zidentyfikowano też unikatowe cechy. Jej romboidalne łuski były wyniesione, grube i wąskie. Te z przodu miały mechanizmy zahaczające zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. Ciasno upakowana pokrywa łuskowa przywodzi na myśl mur z tarcz, co dało początek nazwie Sparalepis (jest to połączenie staroperskiego i greki, które oznacza łuskę tarczową).

Sparalepis to kolejna dziwna ryba z Junnanu z przełomu syluru i dewonu. Sugeruje to, że region ten mógł być wczesnym ośrodkiem różnicowania żuchwowców. Wydaje się, że era ryb nastała w południowych Chinach jeszcze w sylurze.