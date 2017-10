Złoto i srebro ze szwajcarskich ścieków

7 godz. temu | Ciekawostki

W osadach i frakcji ciekłej ścieków w Szwajcarii wykryto w zeszłym roku 3 tony srebra i 43 kilogramy złota o wartości ok. 3 mln franków szwajcarskich (3,1 mln dol.).

Badanie rządowe wykazało, że to pokłosie produkcji zegarków, leków i działalności zakładów chemicznych.

"Słyszy się opowieści o wściekłych ludziach wrzucających biżuterię do toalety, ale, niestety, nie znaleźliśmy żadnych pierścionków" - opowiada autor raportu Bas Vriens z Instytutu Badawczego EWAG (od niem. Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz). Ilości złota i srebra były bardzo małe (mikrogramowe), ale gdy się je zsumuje, wychodzą całkiem niezłe statystyki.

Naukowcy sprawdzają, czy warto ekstrahować te metale. Obecnie są one spalane wraz z osadami(jak dotąd nie zidentyfikowano opłacalnej ekonomicznie metody).

Wyższe stężenia złota wykryto na zachodzie - w Jurze. Naukowcy sądzą, że ma to związek z produkcją zegarków. Podobnie było w Ticino, bo jak tłumaczą specjaliści, tutaj z kolei znajdują się rafinerie złota. Jak podkreśla Vriens, to jedyny region, gdzie odzyskiwanie metali miałoby sens.

Stężenia metali (oprócz srebra i złota wykrywano np. także śladowe ilości gadolinu) mieściły się w szwajcarskich normach. Nie ma sensu, by ludzie gotowali wodę z kranu, by usunąć złoto czy srebro, bo już ją przefiltrowano, nim została wprowadzona do sieci wodociągowej.