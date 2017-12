Zakończono testy kriogeniczne Teleskopu Webba

Po około 100 dniach testów kriogenicznych z Chamber A w Johnson Space Center wyjechały połączone instrumenty naukowe i elementy optyczne Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba. Urządzenia były poddawane serii wymagających testów, których celem było sprawdzenie, jak będą sprawowały się w próżni w niskich temperaturach.

Koniec testów to jednocześnie początek kolejnego etapu pracy nad JWST. Optyka i urządzenia naukowe będą teraz przygotowywane do transportu do Northrop Grumman Aerospace Systems w Redondo Beach w Kalifornii, gdzie zostaną połączone z ostatnimi elementami tworzącymi teleskop. Elementy te to osłony termiczne oraz podstawa. W podstawie znajduje się sześć zasadniczych podsystemów: elektryczny, kontroli wysokości, komunikacyjny, kontroli i przetwarzania danych, napędowy oraz kontroli termicznej.

Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba (JWST) na kolejną dekadę będzie podstawowym instrumentem pozwalającym ludzkości na obserwowanie przestrzeni kosmicznej w podczerwieni. Umożliwi on przeprowadzenie badań, jakich dotychczas nie można było przeprowadzić. Prace nad budową JWST pozwoliły też inżynierom i naukowcom z NASA na zdobycie unikatowych doświadczeń.

Niedawno oznajmiono, że start Teleskopu zostanie przesunięty na początek 2019 roku.